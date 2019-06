Norbert und Petra haben Hochzeit gefeiert – unter einem ganz historischen Motto! 2015 lernte der Rinderwirt bei Bauer sucht Frau seine Angebetete Petra kennen. Schon die Hofwoche zeigte: Bei diesen beiden hat Amors Pfeil direkt ins Schwarze getroffen! Kurz nach ihren ersten gemeinsamen Tagen zog Petra bei Norbert ein und hat ihm nun sogar das Jawort gegeben – total romantisch im urigen Mittelalter-Look!

Ort des Spektakels: Das Mittelalterdorf Bokenrode in der Nähe von Paderborn. Gemeinsam mit rund 80 Gästen traten Norbert und Petra bei einer freien Trauung in den Stand der Ehe ein. Nicht nur das Brautpaar hüllte sich für den wohl schönsten Tag ihres Lebens in klassische Festgewänder: Auch seine Gefolgschaft trug passende, mittelalterliche Kluft. Unter den Anwesenden dürfte eingefleischten Fans der ländlichen TV-Liebessuche ein Gesicht sofort ins Auge stechen: Kult-Bauer Bruno Rauh ist offenbar Trauzeuge gewesen.

Norbert und Petra sind bereits das 29. "Bauer sucht Frau"-Pärchen, das sich ganz offiziell die ewige Liebe geschworen hat. Ob sich noch weitere bekannte Kuppelshow-Kollegen unter ihrem Hochzeits-Hofstaat tummelten? Das seht ihr Pfingstmontag um 19.05 Uhr bei "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern und eine Hochzeit".

TVNOW Norbert und Petra bei ihrer Mittelalter-Hochzeit 2019

TVNOW Norbert und Petra während ihrer freien Trauung, Bokenrode 2019

TVNOW Bruno Rauh (l.) und das Brautpaar Norbert und Petra bei ihrer Mittelalter-Hochzeit 2019

