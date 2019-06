Was für niedliche Schnappschüsse! Üblicherweise sind es die britischen Royals, die für ihre zuckersüßen Kinderfotos von Prinz George (5), Prinz Louis (1) und Prinzessin Charlotte (4) vor malerischer Kulisse bekannt sind. Doch nun bewies das schwedische Königshaus einmal mehr, dass sie dem in nichts nachstehen und gab ein paar putzige Fotos von Prinz Oscar (3) und Prinzessin Estelle (7) heraus.

Bereits an Ostern zeigte Kronprinzessin Victoria (41) kreatives Talent und lichtete ihre beiden Kinder für ein paar Grüße an die Fans der Royals ab. Zum heutigen Anlass, dem schwedischen Nationalfeiertag, wurde nun eine professionelle Fotografin ins Königshaus bestellt. In traditioneller Tracht setzte sie Estelle und ihren jüngerer Bruder in Szene. Egal, ob lässig auf der Fensterbank sitzend oder bei einem Spaziergang durchs Grüne – die Mini-Royals strahlten um die Wette.

Immer wieder veröffentlicht der schwedische Hof private Momentaufnahmen zu besonderen Feiertagen. An Weihachten gab es sogar ein Video zu sehen. Darin waren die Kronprinzessin, ihr Mann Prinz Daniel (45) und die gemeinsamen Kinder beim fröhlichen Basteln und Singen zu beobachten.

Sveriges Kungahus Prinz Oscar und Prinzessin Estelle am schwedischen Nationalfeiertag

Anzeige

Sveriges Kungahus Prinz Oscar und Prinzessin Estelle am schwedischen Nationalfeiertag

Anzeige

Kungahuset.se / Tiina Björkbacka, Royal Court of Sweden Prinz Daniel und Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Estelle und Oscar beim Weihnachtsbasteln 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de