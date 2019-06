Auf ihrer Hochzeit feierten Barbara Meier (32) und Klemens Hallmann eine ganz besondere Premiere. Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin und der österreichische Multimillionär haben sich in der vergangenen Woche das Jawort gegeben. Bei der luxuriösen Feier haben die beiden keine Kosten und Mühen gescheut und sich so ziemlich jeden Wunsch erfüllt. Für einen ganz besonderen Moment während der Party mussten sie allerdings im Vorfeld richtig hart trainieren: Barbara und Klemens haben auf ihrer Hochzeit zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit getanzt!

Nach der romantischen Trauung folgte die coole Party. Die eröffnete das frischgebackene Ehepaar mit einem perfekt durchchoreografierten Tanz – und zwar ihr allererster. Das verriet die Braut jetzt selbst im Gala-Interview: "Das war Klemens' größter Liebesbeweis an mich. Er mag es nicht zu tanzen und würde lieber in einen Boxring steigen. Doch für mich hat er es gemacht."

Für ihren großen Auftritt im Scheinwerferlicht haben die beiden bei niemand Geringerem als Let's Dance-Star Sergiu Luca (36) Tanzstunden genommen. Mit ihm hatte Barbara 2018 bei der Tanzshow auf dem Parkett gestanden. "Sogar mit Hebefiguren und Drehungen, damit das Kleid und die Haare schön fliegen", erklärte Barbara die komplizierte Choreografie.

Splash News Barbara Meier und Klemens Hallmann bei ihrer Hochzeit im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Barbara Meier beim Climate Kirtag in Wien

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Sergiu Luca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de