Endlich hat Stacey Solomon (29) den Namen ihres Sohnemannes verkündet! Vor zwei Wochen wurde die ehemalige X-Factor-Kandidatin zum dritten Mal Mutter – wenn auch früher als geplant. Schon die Schwangerschaft hatte die Sängerin fleißig auf Social Media dokumentiert. Eine Netz-Pause gönnt die frischgebackene Mama sich nun aber keineswegs. Endlich verrieten Stacey und Papa Joey Swash den Namen ihres Sprosses und erklärten, welche besondere Bedeutung dahinter steckt!

Am Freitag, an dem der errechnete Geburtstermin des Frühchens war, veröffentlichte die 29-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Kindes auf Instagram. Dazu verkündete sie, dass er Rex Toby Francis Swash heißt. An der Namenswahl waren Staceys großen Söhne Leighton und Zachary maßgeblich beteiligt. Denn sie verriet, dass die beiden finden, ihr Bruder würde wie ein T-Rex klingen. Weiter erklärte sie, dass Francis der Name von Joeys und Toby der Name ihrer Großmutter sei.

In dem Posting offenbarte die Britin auch, warum sie den Namen erst jetzt bekannt gegeben hat: "Wegen einiger seltsamer, wahrscheinlich hormoneller und postgeburtlicher Dinge, wollte ich es nicht vor seinem offiziellen Geburtstermin tun." Auch der stolze Papa postete dieselbe Aufnahme und kommentierte es mit dem Namen seines Sohnes.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Sohn

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joey Swash

