Im Hause West gibt es etwas zu feiern! Eigentlich ist das Leben von Rapper Kanye West (42) und seiner Frau Kim Kardashian (38) ohnehin alles andere als langweilig: Wöchentlich Gottesdienste im Ausmaß von opulenten Konzerten und pompöse Events stehen bei den Eheleuten an der Tagesordnung. Erst vor Kurzem hatten sie auch als Familie allen Grund zur Freude – das vierte Kind des Paares, Psalm West, ist endlich auf der Welt. Am 8. Juni drehte sich aber alles um den Familienpapa, denn Kanye hatte Geburtstag!

Anlässlich seines Ehrentags konnte sich der Designer über zahlreiche Glückwünsche freuen – die emotionalsten Zeilen kamen dabei aber von seiner Familie! Gattin Kim postete einen Screenshot vom gemeinsamen Videochatten auf Instagram, der den Mann mit der üblicherweise ernsten Mienen mit einem strahlenden Lächeln von Ohr zu Ohr zeigt. Den Schnappschuss zierte sie mit rührenden Zeilen: "Happy Birthday an meinen wunderbaren Mann, der nie damit aufhört, mich zu beeindrucken. Danke dafür, dass du du selbst bist und für alles, was du tust. Ich liebe dich."

Selbst Kanyes Schwiegermutter Kris Jenner (63) ließ sich einen Post nicht nehmen: "Du bist so eine süße, wunderbare Seele mit dem größten Herzen. Du bist der unglaublichste Vater, Ehemann, Sohn, Freund und Bruder. Du bringst uns so viel Freude und bist eine Inspiration für uns alle und ich fühle mich so gesegnet, dich in meinem Leben zu haben", lauteten nur die ersten Zeilen ihres Geburtstagsgrußes.

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kanye West

