Bekommen Sängerin Jessie J (31) und Schauspieler Channing Tatum (39) bald ihr erstes gemeinsames Kind? Seit vergangenem Jahr datet die Musikerin den heißen Hollywood-Star. Immer wieder tauchen Bilder auf, die beweise, wie vernarrt die beiden ineinander sind. Offenbar so sehr, dass Jessie sich ein Kind mit dem Hottie wünscht – obwohl sie Fruchtbarkeitsprobleme hat! Die Songwriterin glaubt nämlich, dass Wunder geschehen können!

Im Interview mit The Mirror offenbarte Jessie, dass sie die Hoffnung auf Kinder noch nicht aufgeben hätte – Ärzte hatten ihr vor fünf Jahren gesagt, dass sie keine Kinder bekommen könne. "Ich glaube immer noch an Wunder! Als Frau weiß ich, dass das manchmal nicht einfach so passiert, sondern ein Prozess sein kann", erörterte die 31-Jährige optimistisch.

Derzeit steht Jessie als Jurorin bei The Voice Kids in England vor der Kamera. Wie fühlt es sich an, dort von so vielen Kindern umgeben zu sein? "Die Kinder in dieser Sendung sind so inspirierend und ich bin überglücklich, Teil der Show zu sein", fasste die Londonerin dankbar zusammen. Mit den Kindern zusammenzuarbeiten sei eine positive Angelegenheit für sie.

Getty Images Jessie J im Juni 2019 in London

Warner/Butler MEGA Channing Tatum und Jessie J im März 2019 in London

Instagram / jessiej Die "The Voice Kids" Juroren Danny Jones, Pixie Lott und Jessie J im Mai 2019

