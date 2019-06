Oh, ist Psalm West süß! Das dürfte das erste sein, was den Fans von Kim Kardashian (38) und Kanye West (42) bei dem Anblick des neusten Schnappschusses in den Kopf schießen dürfte. Mitte Mai hatte die Reality-Queen bereits die erste Aufnahme ihres Neugeborenen mit ihren Followern geteilt – in seinem Bettchen, dick eingekuschelt und mit einem hellen Mützchen auf dem kleinen Kopf. Jetzt zeigt Kim ihren Psalm endlich auf einer Nahaufnahme – und verrät wahrscheinlich auch seinen zweiten Namen!

Auf Instagram präsentierte Kim ein goldiges neues Bild ihres kleinen Lieblings – die Fans können auch erstmals das Gesicht des Sprösslings erkennen! Auf dem Foto schläft der Sohnemann der Unternehmerin seelenruhig und sieht dabei einfach zum Knuddeln aus in seinem weißen Strampelanzug. In der Bildunterschrift verriet die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin vermutlich sogar gleich noch den Zweitnamen ihres kleinen Schatzes mit den Worten "Psalm Ye". Eingefleischte Kanye-Fans dürfte das sofort an den Titel des achten Studioalbums des Rappers erinnern.

Die Fans der Beauty-Queen sind jedenfalls völlig begeistert von dem neuen Psalm-Pic. Schon nach wenigen Minuten hatten über 670.000 Follower auf den Like-Button gedrückt. Viele Bewunderer fühlten sich bei Psalms Schnappschuss direkt an Kim und Kanyes Tochter Chicago (1) erinnert, wie Kommentare wie "Sie sieht aus wie Chicago. So süß" und "Chicagos Zwilling" verdeutlichten.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

Instagram / kimkardashian Psalm West, Sohn von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Chicago West bei ihrer ersten Geburtstagsfeier

