Am Freitag gaben sich der Profi-Kicker Mesut Özil (30) und seine Liebste Amine Gülse (26) in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Hochzeitsfotos und ein erstes Liebes-Statement ließen im Anschluss nicht lange auf sich warten. Doch seitdem fragen sich viele Fans, wie Mandy Capristo (29), die Ex-Freundin des Fußballstars, zu Mesuts Hochzeit steht. Schließlich waren die beiden zwei Jahre lang ein Paar. Nun kommentierte die Sängerin via Social Media das Liebes-Spektakel ihres Verflossenen.

"Wenn das Glück einer Person dir immer am Herzen lag, dann freust du dich auch für sie, wenn sie jemanden gefunden hat, der so viel besser zu ihr passt... und das tue ich", schrieb die 29-Jährige auf Instagram zu einem aktuellen Foto von sich, das sie lächelnd in einem eleganten, schwarzen Spaghetti-Träger-Top zeigt. Dem Kommentar nach zu urteilen, herrscht also kein böses Blut zwischen Mandy und Mesut. Ihren Post beendete die "The Way I Like It"-Interpretin mit Glückwünschen für den Profi-Sportler und dessen Familie.

Mesut selbst reagierte bislang noch nicht auf die lieben Worte seiner Ex. Dafür feierten die Fans Mandy wegen ihres emotionalen Statements. "Weil du einfach so ein reines Herz und eine tolle Persönlichkeit hast, du toller Mensch", bemerkte eine Followerin. Eine andere stellte klar: "Das untertscheidet dich von vielen anderen."

Getty Images Mandy Capristo bei der Weihnachtsparty von Lena Gercke

Getty Images Sängerin Mandy Capristo

Getty Images Mesut Özil bei einem Fußballspiel

