Der Musiker Lucas Cordalis (51) ist ein echter Vollblutpapa und seine Tochter Sophia (3) natürlich sein Ein und Alles. Das sieht man auch deutlich in den Social-Media-Postings des Sängers: Immer wieder versorgt er seine Follower mit süßen Papa-Tochter-Momenten oder auch mit lustigen Familien-Schnappschüssen zusammen mit Ehefrau Daniela Katzenberger (32). Lucas würde einfach alles für seine kleine Prinzessin tun – sogar ein Umstyling, wie ein aktuelles Foto beweist.

Auf einem aktuellen Instagram-Beitrag findet sich der Sohn von Costa Cordalis (75) in einer haarigen Situation wieder. Das Bild zeigt Sophia, die ihrem Dad mit bunten Haarclips einen neuen Look verpasst. "Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hab die Kontrolle über mein Leben verloren", lautet Lucas’ Bildunterschrift. Die stolze Mama Dani veröffentlichte das Pic ebenfalls und kommentierte: "Egal, wie stark du bist, wenn dich deine kleine Tochter auf eine Frisuren-Party einlädt, dann gehst du gefälligst hin." Papa Lucas hatte also gar keine andere Wahl, als mit seiner Tochter und ihren Puppen ein wenig Friseursalon zu spielen.

Lucas und Daniela sind eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands, was auch ihre vielen Follower beweisen. Immer wieder lassen sie ihre Fans an ihrem Alltag als Ehepaar und auch als Eltern teilhaben. Egal ob beim gegenseitigen Anziehen oder beim Handy-Stalking, die beiden haben einfach immer Spaß zusammen.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas und Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Reality-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de