Stefanie Kloß (34) schwebt seit über einem Jahr im absoluten Mutterglück! Im April 2018 hießen sie und ihr Liebster, Bandkollege Thomas Stolle (35), einen gesunden Sohn auf der Welt willkommen. Mittlerweile stehen die beiden mit ihrer Band Silbermond wieder auf der Bühne und meistern gekonnt den Konzertalltag mit Baby. Bei einem ihrer Auftritte gewährte Stefanie ihren Fans nun sogar einen Einblick in ihr Leben als Mama!

Wie Bild berichtet, spielten Silbermond am vergangenen Samstag im hessischen Bad Hersfeld eines der beiden Open-Air-Konzerte, die sie für dieses Jahr geplant haben. Auf der Bühne hat die 34-Jährige allerdings nicht nur gesungen, sondern sprach auch über ihre neue Mutterrolle – und sei aus dem Schwärmen gar nicht mehr herausgekommen. "Es ist das Krasseste, was mir passiert ist. Das ist eine große Aufgabe. Ich bin dankbar für jeden Morgen – auch wenn es schon um 6:30 Uhr losgeht", erzählte Steff dem Publikum. Außerdem sei sie jetzt nicht mehr die Kleinste in der Band, scherzte sie weiter.

Ihre Rückkehr auf die große Bühne wollte die Combo aus Bautzen nach der Baby-Pause jedoch erst einmal in kleinen Schritten wagen. "Wir gucken mal, ob wir es noch können und dann geht es auf die großen Open-Air-Bühnen", hatte die Frontfrau kurz vor dem Silbermond-Comeback in einem Interview erklärt.

