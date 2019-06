Diesen Schock mussten die Fans von Christian Polanc (41) erst einmal verdauen! Im Halbfinale von Let's Dance am vergangenen Freitag verkündete der Profitänzer überraschend, dass er vor zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt hatte, die Show zu verlassen. Warum er beinahe diese Entscheidung getroffen hätte, führte er nicht weiter aus. Promiflash wollte es genauer wissen und hakte nach: Warum wollte Christian dem erfolgreichen Format eigentlich den Rücken kehren?

"Nach zehn Jahren 'Let's Dance' und einer sehr erfolgreichen Staffel mit Vanessa Mai (27) habe ich mich gefragt, was ich hier noch erreichen kann und will und ob es nicht eine gute Zeit wäre, um diese Tür zuzumachen", erklärte der 41-Jährige im Interview mit Promiflash. Tatsächlich hatten es der Fitnessliebhaber und Vanessa 2017 auf den zweiten Platz geschafft. Nach langem Grübeln sei ihm allerdings klar geworden, dass es in der Show nicht allein um den Erfolg geht, sondern vielmehr um das Miteinander zwischen Tänzer und Kandidat. "Dieser gemeinsame Weg, in dem man einem Menschen hilft, seine Ziele zu erreichen – was immer diese auch sein mögen – und dabei selbst so viel lernt für sich. Das ist jedes Jahr anders und jedes Jahr wieder ein unvergleichliches Erlebnis", schwärmte er.

Noch weiß Christian nicht, ob er im kommenden Jahr wieder als Coach auf dem Parkett stehen wird: "Ich mach' schon seit Jahren meine Entscheidungen dann, wenn es wieder so weit ist, was sonst in meinem Leben ansteht und ob ich einfach Lust darauf habe." Zunächst stehen weitere spannende Projekte an, zu denen er allerdings noch nicht viel verraten darf.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc im Juni 2019 bei "Let's Dance"

Lukas Schulze/Getty Images Vanessa Mai und Christian Polanc in der zehnten Staffel Let's Dance

Getty Images "Let's Dance"-Profi Christian Polanc

