Welcher Promi siegt heute auf dem Let's Dance-Parkett? Am Freitagabend läuft die letzte Folge des diesjährigen TV-Tanzwettbewerbs: Mit Benjamin Piwko (39), Ella Endlich (34) und Pascal Hens (39) werden sich drei talentierte Publikumslieblinge voraussichtlich einer echt knappen Entscheidung im Kampf um die Punkte stellen. Wenige Stunden vor der Finalshow stellt sich also die Frage: Welcher der drei Promis verdient den Titel eurer Meinung nach am meisten?

Für Ella sah es am Donnerstag kurzzeitig sehr brenzlig aus: Die Sängerin knickte im Training mit Profi-Partner Valentin Lusin (32) um und ging zu Boden. Wenige Augenblicke später konnte die Blondine aber schon wieder laufen und wird wie geplant heute Abend antreten. Für Jury und Zuschauer haben Ella und Valentin ihre umjubelte Samba zu "Taki Taki" vorbereitet. Dazu gibt das Paar noch einen Quickstepp zu "The Lady Is A Tramp" von Frank Sinatra (✝82) zum Besten und wird einen Freestyle zu einem "Kill Bill"-Medley performen.

Dass Schauspieler Benjamin es ins Finale geschafft hat, machte ihn selbst überglücklich: Immerhin war er als gehörloser Kandidat Woche für Woche unter schwierigeren Bedingungen angetreten als seine Konkurrenz. Dabei ist dem 39-Jährigen jedoch bis zuletzt wichtig, dass er genauso bewertet wird wie Pascal und Ella. "Ich sage immer, ich habe kein Handicap, ich kann nur nicht hören. Dafür kann ich andere Sachen besser. Mitleid würde mich kleiner machen und das möchte ich nicht", stellte er im RTL-Interview klar. Zusammen mit Isabel Edvardsson (36) wird er einen Cha-Cha-Cha, eine Rumba und einen Freestyle zu einem Game of Thrones-Medley aufs Parkett bringen.

Ekaterina Leonova (32) könnte mit Pascal heute einen "Let's Dance"-Rekord aufstellen: Sollten die beiden die Trophäe abräumen, wäre es der dritte Sieg für Ekat – und das in drei aufeinanderfolgenden Jahren! "Ich bin erst mal froh, dass wir im Finale sind und wir geben das Beste – und wie es am Ende herauskommt, werden die Zuschauer und die Jury entscheiden und dann werden wir sehen", gab sich die 32-Jährige nach dem Halbfinale gegenüber Promiflash noch gelassen. Mit ihrem Handballer-Schützling hat sie einen Tango, eine Salsa und zur Musik von "Madagascar" ebenfalls einen Freestyle trainiert. Welcher der drei Teilnehmer ist euer Favorit auf den Sieg? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Valentin Lusin und Ella Endlich bei "Let's Dance"

Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Duo

Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Die "Let's Dance"-Finalisten 2019



