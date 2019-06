So sehen glückliche Eheleute aus! Vor ein paar Tagen feierten Amine (26) und Mesut Özil (30) ihre Märchenhochzeit und hatten dabei wohl den bekanntesten Trauzeugen des Jahres: den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (65). Dieser war aber nur kurz vor Ort, um die Trauung zu bezeugen. Danach gingen die Feierlichkeiten ohne ihn weiter. Nun genießen Amine und Mesut die erste Ehe-Zeit zu zweit in vollen Zügen.

Jetzt ist auch das erste Pärchenbild nach dem Jawort aufgetaucht. Das Model veröffentlichte den besagten Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Die beiden strahlen sich voll verliebt an, das Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Amine versah das Bild mit einem schlichten Herz und dem Account-Namen ihres Schatzes. Scheint, als würde die beiden die After-Hochzeits-Zeit in vollen Zügen zu genießen.

Mittlerweile hat sich sogar die Exfreundin des Profi-Kickers, Mandy Capristo (29), zu dessen Hochzeit gemeldet. "Wenn das Glück einer Person dir immer am Herzen lag, dann freust du dich auch für sie, wenn sie jemanden gefunden hat, der so viel besser zu ihr passt... und das tue ich", lautete ihr Statement. Sie freut sich mit ihrem Verflossenen und wünscht ihm alles Gute.

MEGA Amine Gülse und Mesut Özil nach ihrer Hochzeit in Istanbul

Getty Images Mesut und Amine Özil mit Recep Tayyip Erdogan bei ihrer Hochzeit

Becher/WENN.com Mandy Grace Capristo

