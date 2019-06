Will Smith (50) hat mal wieder einen Mega-Hit gelandet! Obwohl das Remake des Disney-Klassikers Aladdin erst seit Ende Mai über die Großleinwände flimmert, hat es bereits die Spitze der Kino-Charts erobert. An der Seite von Mena Massoud (27) und Naomi Scott (26) in den Hauptrollen Aladdin und Jasmin spielt Will darin den ulkigen Dschinni – und begeisterte mit seiner überzeugenden Performance des blauen Wünsche-Erfüllers schon etliche Fans. Nun sieht es sogar ganz so aus, als könnte "Aladdin" eines von Wills erfolgreichsten Projekten überhaupt werden!

Das geht jetzt aus einem Ranking des Finanzblatts Forbes hervor, das an den verkauften Kinotickets bemessen wurde. Zwar sind Wills Top Drei nach wie vor die Actionfilme "Independence Day" (mit 817,4 Millionen US-Dollar), Suicide Squad (mit 746,8 Millionen US-Dollar) und "Hancock" (mit 624,4 Millionen US-Dollar) – jedoch ist "Aladdin" den Spitzenreitern mit seinen bisher eingespielten 607,6 Millionen US-Dollar bereits ziemlich dicht auf den Fersen! Da der Streifen erst seit wenigen Wochen läuft, werden höchstwahrscheinlich noch etliche Kinogänger hinzukommen. Momentan steht "Aladdin" auf Platz fünf und hat somit unter anderem Wills Kult-Hits "Men in Black" und "Hitch - Der Date Doktor" überholt.

Will selbst ist ebenfalls ein großer "Aladdin"-Fan. Während einer Pressekonferenz in Deutschland, bei der Promiflash live vor Ort war, verriet er seine absolute Lieblingspassage: "Die Prinz-Ali-Szene! Wenn man zurückblickt, ist das wohl eines von Guy Ritchies (50) größten Meisterwerken. Die Parade, die die Straße herunterfährt, das war umwerfend. Wie es designt wurde, war fantastisch", schwärmte der 50-Jährige.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Will Smith als Dschinni in Disneys "Aladdin"

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Was denkt ihr, schafft "Aladdin" es noch in die Top Drei von Will umsatzstärksten Filmen aller Zeiten? Auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de