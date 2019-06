Barbara Meier (32) könnte aktuell kaum glücklicher sein: Am 1. Juni gab die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihrem Liebsten Klemens Hallmann das Jawort. Ihre Hochzeit fand in Venedig statt, wo Braut und Bräutigam mit der italienischen Sonne um die Wette strahlten. Doch nicht nur das Setting oder gar das Wetter machte die Heirat für Barbara zum wohl schönsten Tag ihres Lebens: Sie dankte ihrem frisch angetrauten Ehemann für ein ganz besonderes Detail aus Kindertagen!

Was die 32-Jährige so begeistert hat? Auf Barbaras Instagram-Profil ist die Antwort zu finden: "Seit ich als Kind die TV-Show 'Traumhochzeit' gesehen habe, wollte ich so gerne auch mal eine Champagner-Pyramide haben", schrieb die Laufstegschönheit zu einem Schnappschuss, der das Brautpaar neben genau dieser zeigt. "Danke Schatz, dass du mir diesen Kindheitstraum erfüllt hast!", richtete sie sich anschließend an Gatte Klemens.

Für den österreichischen Unternehmer hingegen war es etwas anderes, Grundsätzliches, das für höchste Glücksgefühle sorgte: "Mein Highlight an diesem Tag war, meine große Liebe, meine Frau, zu ehelichen", beteuerte Klemens gegenüber Gala.

vkphoto / MEGA Barbara Meier und Klemens Hallmann im Mai 2019 in Cannes

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juni 2019 auf Capri

AMA / MEGA Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2019 in Venedig

