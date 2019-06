Wird sie sich jetzt nie wieder unters Messer legen? Erst vor wenigen Wochen hatte Charlotte Crosby (29) offenbart, sich von ihrem XXL-Dekolleté verabschiedet zu haben. Der tragische Grund: Die Implantate sorgten für höllische Schmerzen bei der Reality-Beauty. Aber nicht nur bei ihren Brüsten hatte der “Geordie Shore”-Star in der Vergangenheit nachhelfen lassen, auch andere Körperteile wurden verschönert. Genau das würde Charlotte aber gerne ungeschehen machen!

Im Interview mit New! schwärmte Charlotte über ihr neues Körpergefühl, seit sie wieder ein B-Körbchen hat: “Ich fühle mich toll. Es fühlt sich unglaublich an. Ich fühle mich wieder normal. Ich fühle mich so viel selbstbewusster.” Das Entfernen ihrer Silikonbrüste habe ihre Sichtweise geändert. Man solle nichts an sich ändern lassen, mit dem man zufrieden sei, nur um sich anzupassen. Der Druck perfekt auszusehen, habe die 29-Jährige aber damals überwältigt: “Ich wünschte wirklich, ich wäre diesen Weg nie gegangen.”

Die Britin hatte bereits vor einigen Tagen darüber gesprochen, wie gut es ihr nach dem Eingriff gehe: “Ich denke, dass mir durch das Herausnehmen der Implantate klar geworden ist, dass ich ohne sie rückblickend perfekt war. Ich habe akzeptiert, wer ich bin.” Und nicht nur Charlotte ist zufrieden, auch ihr Freund Josh Ritchie (25) liebt ihre neuen-alten Brüste über alles.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottegshore Joshua Ritchie und Charlotte Crosby in Südafrika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de