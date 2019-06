Innige Kuschelgrüße der beiden Frischverliebten! Am Sonntag ließen Denise Kappès (28) und Henning Merten die große Liebes-Bombe platzen: Obwohl die beiden bis zuletzt noch beteuerten, nur Freunde zu sein, haben sich ihre Gefühle gewandelt – die Reality-TV-Bekanntheit und der Influencer haben sich ineinander verliebt! Das machten sie mit zwei knuffigen Selfies im Netz deutlich. Jetzt endlich zeigt das Neu-Paar etwas mehr Zärtlichkeiten – sie posten ein süßes Schmuse-Pic!

Auf Instagram lud die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin das erste richtig innige Beziehungs-Foto mit ihrem Schatz hoch: Darauf sitzen beide auf einer Couch, Denise hat sich liebevoll an Hennings Brust geschmiegt. Und besonders der Gesichtsausdruck der beiden verrät – sie sind unglaublich glücklich und verliebt! In den Kommentaren zum Shot verrät der glückliche Mann an Denise' Seite auch gleich, wie sein Kosename für die Brünette ist – nämlich 'Baby'! Und mit seinem Baby an der Seite teilte dann auch Henning ein Knuddel-Bild auf Social Media.

Die Mutter von Ben-Matteo bedankte sich in ihrem Post bei ihrer Community: "Danke für so viel Support". Kurz nach dem Liebes-Outing waren einige Follower jedoch noch nicht so positiv auf das neue Glück zu sprechen, die Neu-Lovebirds mussten viel Kritik einstecken. Doch wie das überglückliche Paar-Pic beweist, scheint diese völlig an Henning und Denise abzuprallen.

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès kuscheln

AEDT/WENN.com Henning Merten und Denise Kappès

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten

