Damit dürfte sie die Blicke im Flieger auf sich gezogen haben! Daniela Katzenberger (32) versorgt ihre Fans regelmäßig mit privaten Schnappschüssen. Das neueste Bild der 32-Jährigen dürfte jedoch selbst bei ihren treuesten Anhängern für reichlich Erstaunen gesorgt haben. Offenbar befand sie sich gerade mit ihren Liebsten in einem Flugzeug. Doch nicht nur die Höhe war luftig: Während ihr Mann Lucas (51) über den Wolken ganz normal bekleidet war, trug das Model am Oberkörper nur einen BH!

Das ungewöhnliche Foto teilte die Kult-Blondine jetzt in einer Instagram-Story mit ihren Followern. Für das knappe Reise-Outfit hatte sie eine simple Erklärung parat: "Sophia (3) war kalt. Mama hilft aus", kommentierte die Reality-TV-Darstellerin das Bild augenzwinkernd. Dem Töchterchen dürfte durch die zusätzliche Bekleidung wärmer geworden sein – stattdessen fror Daniela nun offenbar selbst: Die Ludwigshafenerin ist in dem Posting nämlich zusammengekauert und mit hochgezogenen Schultern zu sehen.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Daniela schon einmal knapp bekleidet – in diesem Fall jedoch in einer Umgebung, in der viel nackte Haut alles andere als untypisch ist: Gemeinsam mit einer Freundin plantschte die Katze bei strahlendem Sonnenschein in einem Pool – und tat sich dabei offenbar schwer, aus diesem wieder herauszuklettern.

ActionPress Daniela Katzenberger im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und eine Freundin, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de