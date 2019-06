Nicht jeder Traum geht in Erfüllung – diese bittere Erkenntnis musste auch Iris Abel (51) machen. 2011 fand die Bauer sucht Frau-Kandidatin in dem sanften Schweinebauer Uwe (49) ihre große Liebe. Knapp zwei Jahre später schworen sich die Turteltauben bei ihrer Hochzeit ewige Treue und wagten sich 2018 in Das Sommerhaus der Stars, wo sie zum Promipaar des Jahres gekürt wurden. Obwohl für Iris und Uwe alles rund zu laufen scheint, sieht es im Inneren der Bäuerin manchmal ganz anders aus: Sie leide darunter, kein Baby bekommen zu haben.

Auf Instagram teilte die 51-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem Kleinkind kuschelt. "Manche Wünsche und Träume im Leben bleiben unerfüllt", lauten ihre herzzerreißenden Zeilen dazu – gefolgt von einem weinenden Emoji. "Vielleicht hat es einen tieferen Sinn. Es soll so sein oder es ist einfach die Strafe für etwas, was schon lange zurückliegt. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist es zu spät", schrieb sie weiter.

Bei ihren Fans und Followern im Netz stößt Uwes Frau auf jede Menge Verständnis und Mitgefühl. "Du darfst es nicht als Strafe sehen. Es ist ein Schicksal, das viele Frauen mit dir teilen", kommentierte eine Userin. "Das Leben hat sich vielleicht was anderes für euch ausgedacht. Egal was", hieß es in einer weiteren Reaktion auf Iris' Post.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Uwe und Iris Abel, Gewinner der vierten Sommerhaus-Staffel

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, Kult-Bäuerin

MG RTL D / Max Kohr Iris und Uwe Abel, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2018

