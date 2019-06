Ein ungewohnt einheitlicher Anblick beim Royal Ascot 2019! Das britische Königshaus eröffnete das Großereignis auf der weltberühmten Pferderennbahn am Dienstag mit adligen Gästen wie Königin Maxima (48). Ein Event, das vor allem die fashionbegeisterten Fans mitreißen dürfte: Herzogin Kate (37), Prinzessin Beatrice (30) und Co. waren mit auffälligen Hüten und schicken Kleidern von der Partie. Dabei trugen viele Brit-Royals dieselbe Farbe wie Queen Elizabeth II. (93) – ein seltener Moment!

Meist hebt sich die britische Monarchin von ihrer Familie ab, indem sie mit knalligen Looks hervorsticht oder sich trotz ähnlicher Outfits in einer anderen Farbe kleidet, so geschehen beim Besuch der Chelsea Flower Show im Mai. Im englischen Ascot nun flanierte die Queen in zartem Blau über die Rennbahn – genau wie ihre Enkelin Beatrice und die Herzogin von Cambridge. Zara Tindall griff den hellen Farbton in ihrem Hut und dem Muster ihres Kleides ebenfalls auf. Und auch Prinzessin Eugenie (29) entschied sich für ein blaues Dress, allerdings in einer wesentlich kräftigeren Farbe und in Kombination mit gelben Akzenten.

Ob sich all diese Damen aus einem bestimmten Grund für so ähnliche Looks entschieden haben, ist bislang nicht bekannt. Der Dresscode der Veranstaltung schreibt jedenfalls keine Farben vor. Zumindest Kates Wahl kommt bei den Promiflash-Lesern schon sehr gut an: Mit 4.612 von 5.369 Stimmen finden ganze 85,9 Prozent, ihr pastelliges Schluppenkleid ist total klassisch, todschick – und gar nicht altmodisch, wie dagegen 14,1 Prozent sagten.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und die Queen beim Ascot-Pferderennen 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie beim Royal Ascot 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Zara Tindall beim Royal Ascot 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de