Es sind bereits einige Monate vergangen, seitdem erstmals Details über den Fremd-Flirt-Skandal zwischen Khloe Kardashians (34) Baby-Daddy Tristan Thompson (28) und Kylie Jenners (21) Ex-BFF Jordyn Woods (21) an die Öffentlichkeit gelangten. Doch die Aufregung darum will einfach nicht vergehen. Und noch immer ist unklar, was wirklich zwischen den beiden passierte. Doch Fans hoffen nun auf eine Auflösung im Keeping up with the Kardashians-Staffelfinale – vorab erklärte die Beschuldigte nun aber: In der Show wird vermutlich nicht die ganze Wahrheit erzählt werden!

Dieses wurde mit einem packenden Trailer dramatisch angepriesen. Die finale Folge der aktuellen KUWTK-Staffel dreht sich nämlich um Tristans vermeintlichen Seitensprung und die Folgen, die dieser mit sich brachte. Doch Jordyn scheint sich von dem TV-Spektakel nicht einschüchtern zu lassen. Sie hoffe lediglich, dass ihr "echtes Ich" in der Serie gezeigt wird. "Jeder hat seine eigene Wahrheit und seine Geschichte, damit muss man einfach umgehen. Jeder hat das Recht, seine eigene Wahrheit auszusprechen", erklärt sie im Gespräch mit Entertainment Tonight.

Während Fans der berühmten Familie auf neue Enthüllungen warten, konzentriert sich Jordyn ganz auf ihre Karriere und betont, noch nie so beschäftigt gewesen zu sein: "Das Leben geht weiter. Die Welt hört nicht auf, sich zu drehen. Und hoffentlich schaut einfach jeder nach vorn."

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Getty Images Jordyn Woods im Januar 2019 in Kalifornien

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

