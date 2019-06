Wünscht sich Pietro Lombardi (27) eine neue Partnerin an seiner Seite? Vor über zwei Jahren trennten sich der DSDS-Sieger von 2011 und seine Ex-Frau Sarah Lombardi (26). Seit Anfang des Jahres ist das einstige Traumpaar auch endlich geschieden – und obwohl einer neuen Liebe damit nichts mehr im Wege stünde, ist der Sänger noch immer single. Aber sehnt der 27-Jährige sich nicht manchmal nach einer Beziehung?

Auf Instagram stellte der Vater eines Sohnes sich den neugierigen Fragen seiner Fans. Als ein User wissen wollte, ob der Musiker gerne Single sei, entgegnete er: "Hm, gute Frage, jein." Gegenüber Promiflash hatte Pietro zuvor bereits mehrfach betont, dass er offen für eine neue Beziehung sei, wenn er die richtige Frau treffe. Zwar habe er schon viele Damen kennengelernt, aber die Richtige sei noch nicht dabei gewesen. "Ich bin weder abgeneigt, noch bin ich auf der Suche. Also wenn es kommt, dann kommt es", erklärte er im vergangenen Sommer im Promiflash-Interview.

Im Gegensatz zu Pietro war Sarah bereits kurz nach der Trennung wieder in festen Händen. Im Februar machte die Sängerin klar, dass sie auch für ihren Ex nur das Beste möchte: "Ich wünsche mir das für ihn, dass er noch einmal eine Frau findet, die ihn an die Hand nimmt und ihn auch führt. Ich glaube, Pietro ist jemand, der das braucht."

TRES / SplashNews.com Pietro Lombardi im August 2018

Defrance / SplashNews.com Pietro Lombardi, Sänger

Defrance / SplashNews.com Sarah Lombardi bei dem Beetique Launch Event, 2018

