Kurz vor ihrem 20. Hochzeitstag sprühen zwischen David (44) und Victoria Beckham (45) noch die Funken! Am 4. Juli feiern der Ex-Fußballer und die Designerin ihr nächstes rundes Jubiläum als Ehepaar. Zwar kommen regelmäßig Krisengerüchte auf, die Victoria zuletzt im Januar energisch abgestritten hatte – doch die Beckhams beweisen auch so immer wieder, dass sie nach wie vor ein Traumduo sind. Jetzt haben sich David und seine Liebste auf einem Festival sogar eine heiße Knutsch-Show geliefert!

Das Paar ließ es am Samstagabend auf dem Glastonbury Festival offenbar richtig krachen! Bis zwei Uhr morgens tanzte Victoria zum DJ-Set des britischen Moderators Nick Grimshaw (34) – mal mit Freunden, mal mit ihrem Mann. "Sie haben geknutscht und gefummelt wie Teenager. Es war eine ziemlich öffentliche Zurschaustellung ihrer Zuneigung, aber es schien sie nicht zu kümmern. Victoria hat David sogar einmal an den Hintern gepackt", schilderte ein Augenzeuge gegenüber The Sun. Passend zur Stimmung postete die 45-Jährige am Tag darauf noch einen süßen Kuschel-Schnappschuss mit ihrem Ehemann auf Instagram.

Bei ihrem Sohn Brooklyn Beckham (20) soll der Abend weniger rosig verlaufen sein. Gäste beobachteten einen Streit zwischen ihm und seiner Freundin Hana Cross: "Der Krach schien aus dem Nichts zu kommen. Im einen Moment war alles noch gut und im nächsten haben sie sich angeschrien. Es schien aber schnell wieder vorbei zu sein und dann haben sie noch mit seinen Eltern getanzt." Dabei hätten sie zwar wieder harmonisch, aber bei weitem nicht so verknallt gewirkt wie Victoria und David.

