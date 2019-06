Es war die traurige Schocknachricht des Wochenendes: Lisa Martinek (47) ist völlig überraschend aus dem Leben geschieden. Am Freitag starb die Schauspielerin, die vor allem aus Krimiproduktionen wie "Das Duo" bekannt ist, während eines Aufenthalts in Italien – das teilte der Anwalt ihrer Familie am Sonntag mit. Nur wenige Tage zuvor hatte die 47-Jährige noch einen Grund zum Feiern gehabt: ihren zehnten Hochzeitstag mit dem Filmproduzenten Giulio Ricciarelli.

Auf ihrem Instagram-Profil widmete die TV-Darstellerin ihrem Ehemann am 20. Juni liebevolle Worte. "Seit zehn Jahren tanzen wir als Ehepaar durchs Leben", schrieb Lisa zu dem Foto. Darauf wirbelt ihr Bräutigam sie in der Nähe der Berliner Oberbaumbrücke herum. Dazu setzte Lisa die Hashtags #Genießen, #Erleben, #ImHierundJetzt und #FeiernwiedieFestefallen – ganz offensichtlich war das Ehe-Jubiläum ein bedeutender Tag für sie.

Mit dem italienischen Schauspieler und Regisseur hatte die "Blaumacher"-Darstellerin drei gemeinsame Kinder. Kennengelernt hatten sie sich 2002 bei einem Casting – bei dem sie ein Paar spielen sollten! "Der Film kam nicht zustande, dafür aber wir... Ich fand ihn schon beim Hinflug sehr attraktiv und habe gehofft, dass er sich nicht neben mich setzt, weil ich so aufgeregt war und nicht gewusst hätte, was ich sagen soll", erinnerte sich Lisa im Oktober 2014 im Gala-Interview.

Getty Images Giulio Ricciarelli und Lisa Martinek bei einer Filmpremiere im Dezember 2013

Getty Images Lisa Martinek und Giulio Ricciarelli bei einer Preisverleihung im April 2017

Getty Images Giulio Riccarelli und Lisa Martinek im Januar 2007 beim Bayerischen Filmpreis



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de