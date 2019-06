Hat Chris Martin (42) schon die nächste berühmte Schönheit an der Angel? Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Coldplay-Sänger und Schauspielerin Dakota Johnson (29) kein Paar mehr sind. Nur wenige Tage zuvor gab mit Dua Lipa (23) eine Musikerkollegin des Rockers ebenfalls ihre Trennung bekannt. Haben sich die Neu-Singles jetzt zusammengetan? Chris und Dua sollen nun tatsächlich knutschend auf dem Glastonbury Festival gesichtet worden sein.

Im Backstagebereich soll der 42-Jährige sofort auf die 19 Jahre jüngere Sängerin zugegangen sein, als er sie entdeckt habe, berichtet The Sun unter Berufung auf Augenzeugen. Der Musiker soll den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen sein. Auch Dua habe in Chris' Gesellschaft sehr happy gewirkt und soll ihn sogar ihrer Familie vorgestellt haben. "Immer dann, wenn Chris Dua mal für sich hatte, ging er sehr flirty mit ihr um. Zwischen den beiden stimmte die Chemie definitiv – und als sie zur Guerilla Bar im Shangri-La-Bereich gegangen sind, hat er die Chance genutzt und sie haben sich geküsst", schilderte die Quelle detailliert.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die "One Kiss"-Interpretin an die Lippen des Coldplay-Stars gerät: Schon vor zwei Jahren sollen Dua und Chris, die sich bei einer Zusammenarbeit für ihr Debütalbum kennengelernt hatten, auf dem Glastonbury Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. "Chris ist echt scharf auf Dua. Aber sie haben beide einfach Spaß als frische Singles, also weiß keiner, wo dieser Flirt hinführen wird", erklärte der Insider weiter.

Splash News Dua Lipa auf dem Glastonbury Festival

Jamie McCarthy / Getty Images Chris Martin, Sänger der Band Coldplay

ENT/SplashNews.com Dua Lipa beim Glastonbury Festival 2019

