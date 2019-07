Geben Sally (19) und ihr Ex Juicy Gay ihrer Liebe noch eine Chance? Während der Dreharbeiten der Germany's next Topmodel-Staffel 2018 schwebten die Blondine und der Rapper noch auf Wolke sieben. Vor rund einem Jahr gab das Paar dann überraschend seine Trennung bekannt. Doch nun postete das Model im Netz ein Foto mit seinem einstigen Lover und schrieb sogar von Hochzeit – sind die beiden also tatsächlich wieder zusammen?

Auf ihrem Instagram-Account teilte Sally am Dienstag ein Bild, auf dem sie neben Arthur, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, steht und sich bei ihm einhakt. "Freue mich jetzt schon drauf, das Foto irgendwann mal auf unserer Hochzeits-Diashow zu sehen. Liebe dich", kommentierte sie den Beitrag und versah ihn außerdem mit einem Herz-Emoji und Unendlichkeits-Symbolen. Arthur hat bereits auf den Post reagiert. "Bae", schrieb er unter das gemeinsame Pic.

Eine offizielle Bestätigung zum Liebescomeback gibt es zwar noch nicht, aber viele Follower der Beauty sind überzeugt: Die zwei sind wieder ein Paar. Und auch ihre "Germany's next Topmodel"-Kolleginnen Pia Riegel (23), Zoe Saip und Toni Dreher-Adenuga (19) hinterließen ziemlich eindeutige Kommentare.

Matthias Nareyek/ Getty Images Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sally bei der Fashion Show von Rebekka Ruetz

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Sally mit Ex-Freund Juicy Gay

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, GNTM-Kandidatin 2018

