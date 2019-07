Channing Tatum (39) ist endlich wieder happy: Nachdem der Leinwand-Stripper vor gut einem Jahr die Trennung von seiner Ehefrau Jenna Dewan (38), mit der er ein gemeinsames Kind hat, bekannt gab, hat er nun endlich wieder eine Frau an seiner Seite. Und diese ist keine Unbekannte, es handelt sich nämlich um Sängerin Jessie J (31). Die beiden wurden in den letzten Monaten des Öfteren von Paparazzi beim Turteln erwischt. Jetzt wagen die beiden auch selbst den nächsten Schritt – sie veröffentlichen die ersten süßen Paar-Pics.

In ihrer Instagram-Sory teilte die "Do it like a Dude"-Interpretin nun drei zuckersüße Couple-Fotos, eines sogar mit einem Herz umrandet. Auf einem anderen deutet Jessie sogar an, ihren Liebsten ablecken zu wollen. Kein Wunder, denn der Schauspieler ist auch wirklich ein Leckerbissen. Nun haben es die beiden Stars also offiziell gemacht – sie sind wirklich ein Paar. Da sind nun viele Fans weltweit sicher neidisch auf die Musikerin.

Privat sind die beiden schon einige Zeit glücklich, wollten ihre Liebe aber vorerst für sich behalten. So hat Jessie sogar schon Channings Tochter Everly getroffen. “Sie ist zwar erst sechs aber absolut liebenswert”, wurde die 31-Jährige von Times zitiert.

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum im Juli 2019

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum im Juli 2019

Warner/Butler MEGA Channing Tatum und Jessie J im März 2019 in London

