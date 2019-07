Gerade noch in Italien, jetzt zurück in Paris. Die Gerüchteküche um die Hochzeit von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) brodelte in den letzten Tagen gewaltig. Erst wurden die beiden Turteltauben bei einer Shoppingtour durch die Stadt der Liebe gesichtet, dann meldeten sie sich aus Italien. Jetzt sind sie wieder zurück in Frankreich und wirken verliebt wie eh und je. Bei einer Cocktail-Party im Rahmen der Pariser Fashion Week gab das Pärchen ein tolles Bild ab: Heidi verblüffte mit ihrem Mega-Dekolleté auf dem roten Teppich.

Bei Carine Roitfelds Cocktail-Party zur Präsentation ihres neuen Parfüms schritten Heidi und Tom im perfekt aufeinander abgestimmten Schwarz-Weiß-Look über den Red Carpet. Der tiefe Ausschnitt der Blondine war dabei ein echter Hingucker. Ihr schickes Kleid in Kombination mit Toms schlichtem Hemd führte zu einem adäquat-lässigen Auftritt des Paares. Das Topmodel konnte währenddessen gar nicht die Finger von ihrem Liebsten lassen. Händchenhaltend und total verliebt turtelten die beiden auf dem roten Teppich, über den auch Twilight-Star Nikki Reed (31) stolzierte.

Geheiratet hat Heidi den Tokio Hotel-Star offenbar noch immer nicht. Wann und wo es wirklich soweit sein wird, bleibt also weiterhin spannend. In Italien, Frankreich oder doch etwa in Deutschland? Egal wo, ihre Zweisamkeit genießen die beiden Verliebten dem Anschein nach schon jetzt in vollen Zügen.

PALACE LEE / SplashNews.com Heidi Klum bei der Carine-Roitfeld-Cocktail-Party in Paris

PALACE LEE / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz beim gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt in Paris

PALACE LEE / SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einer Cocktail-Party während der Pariser Fashion Week

