Sie müssen jetzt zusammenhalten! Für Lucas Cordalis (51) und seine Familie brach am Dienstagnachmittag eine Welt zusammen: Sein geliebter Vater Costa verstarb im Alter von 75 Jahren. In den letzten Stunden war der Sohn des Schlagermusikers an seiner Seite – Lucas hielt die Hand seines Papas bis zum Schluss. In einem öffentlichen Statement machte der Mann von Daniela Katzenberger (32) bereits deutlich, wie schwer ihn dieser Verlust getroffen hat. Und auch die ersten Fotos des 51-Jährigen mit seiner Frau zeigen seine Trauer.

Lucas und Daniela wurden dabei fotografiert, wie sie am Donnerstag zum Haus des verstorbenen "Anita"-Interpreten fuhren. Das Paar wirkt niedergeschlagen und traurig: Lucas geht mit gesenktem Kopf auf das Grundstück, seine Augen werden von einer Sonnenbrille verdeckt. Ehefrau Dani blickt neben ihrem Schatz abwesend in die Ferne – die Trauer nimmt die TV-Stars sichtlich mit.

Während sich Lucas nach der Veröffentlichung der Todesmeldung noch mit keinem weiteren Statement zurückgemeldet hat, postete die Katze bewegende Abschiedsworte auf Instagram: "Dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes Du. Du fehlst einfach so unglaublich."

