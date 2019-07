Costa Cordalis (✝75) wird schmerzlich vermisst! Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Schlagerstar in seiner Wahlheimat Mallorca im Kreise seiner Liebsten gestorben ist. Sein Sohn Lucas Cordalis (51) hatte die traurige Nachricht öffentlich gemacht. Nachdem bereits Promi-Freunde und Fans im Netz bewegt Abschied genommen haben, meldete sich nun Costas Schwiegertochter zu Wort: Daniela Katzenberger widmet dem Vater ihres Mannes einen rührenden Text.

Zu einem Foto, das den 75-Jährigen lächelnd mit einer Kaffeetasse zeigt, schrieb sie auf Instagram einen bewegenden Beitrag. Der Sänger sei der liebste Mensch gewesen, den sie jemals habe kennenlernen dürfen und er sei einer der wenigen Menschen, bei denen sie sicher sei, dass er in den Himmel komme. "Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können. Dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes Du. Du fehlst einfach so unglaublich", so die Moderatorin. Mit Costa habe sie nicht nur ihren Schwiegervater verloren, sondern den Menschen, den sie wie einen Vater über alles geliebt habe. Dazu postete sie noch auf griechisch, der Muttersprache Costas, "Ich liebe dich".

Wenige Stunden zuvor hatte schon Danis Mama Iris Klein (52) mit traurigen Worten den Tod des Musikers kommentiert. "Ruhe in Frieden, lieber Costa! Du warst ein Engel auf Erden. Wir sehen uns wieder", schrieb die 52-Jährige auf ihrem Insta-Account.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Ingrid Cordalis, Costa Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige

RTL II / Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca Daniela Katzenberger und Costa Cordalis auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de