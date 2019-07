Kiki Cordalis findet bewegende Abschiedsworte! Die Familie von Costa Cordalis (✝75) muss aktuell einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Schlagermusiker ist am Dienstagnachmittag auf Mallorca verstorben. Sein Sohn Lucas Cordalis (51) war in Costas letzten Momenten bei ihm, hielt seine Hand – seine Schwestern Kiki und Eva befanden sich auf dem Weg zu ihrem Vater. Nachdem Lucas bereits erste Worte des Lebewohls gefunden hatte, äußert sich jetzt auch Kiki zum Verlust ihres Papa – sie verfasst rührende Zeilen!

"Mein Babako, ich liebe dich und du fehlst uns sehr. Wenngleich du dich auf eine neue abenteuerliche Reise begeben hast, wird deine Liebe hier noch lange zu spüren sein", schrieb Kiki auf Instagram neben ein altes Familienfoto mit ihren Eltern und Geschwistern. Die 45-Jährige kann das Ableben ihres Vaters immer noch nicht glauben – sie habe diesen großen Schmerz eines Verlustes noch nie gefühlt. "Mag es auch falsch sein, worauf mein Geist besteht, was ich in diesem Chaos und Durcheinander fühle, so bin ich auch an sehr viele Ideen, die mein Vater mich und viele auf dieser Welt lehrte, erinnert", fügte die Trauernde hinzu.

Die Brünette ging zudem auch darauf ein, warum ihr Vater nicht beerdigt, sondern verbrannt werden soll: "Mein Vater hätte keine Beerdigung gewollt, auf der wir traurig sitzen und um ihn weinen. Auch hätte er nicht gewollt, dass sich viele mit seinem Tod beschäftigen. Der Tod ist etwas, an das er nicht glaubte."

Andreas Rentz / Getty Costa Cordalis bei der "Danke Dieter Thomas Heck"-Gala

AEDT / WENN.com Kiki Cordalis

Patrick Hoffmann/WENN.com Costa Cordalis, Musiker

