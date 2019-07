Steckt Massimo Sinató (38) etwa in einem Kostüm bei The Masked Singer? Die TV-Show bringt derzeit ganz Deutschland ins Grübeln: Wer verbirgt sich wohl hinter den Masken? Ruth Moschner (43) wurde am Donnerstagabend beispielsweise völlig von der Tatsache überrascht, dass sich ihre Freundin Susan Sideropoulos (38) als Schmetterling outete. Kürzlich vermuteten einige Zuschauer wiederum, dass sich Let's Dance-Profi Massimo hinter dem Grashüpfer verbergen könnte. Jetzt bezog der Tänzer selbst Stellung zu den Gerüchten!

Auf Instagram teilte Massimo ein Spiegelselfie, auf dem er ohne Oberteil und mit schwarzer Jogginghose sowie einer venezianischen Maske mit Federn posiert. Dazu stellte der Frauenschwarm klar, dass er kein Teilnehmer des beliebten, neuen TV-Formats sei. "Nein, nein ihr Lieben. Ich bin nicht der Grashüpfer bei 'The Masked Singer'. Vielleicht bei 'The Naked Singer' dann irgendwann mal demnächst im Pikachu-Kostüm auf RTL II oder so ähnlich", witzelte der Sportler.

Während sich ein paar Fans enttäuscht darüber zeigten, dass Massimo in der Sendung wohl keine Rolle spielt, freute sich die Mehrheit seiner Follower über das sexy Pic. Zahlreiche Kommentare wie "Oh mein Gott, du bist so hot" oder "Sehr heißes Bild" befanden sich schon nach wenigen Stunden unter dem Beitrag. Eine Userin wagte sogar eine Prognose: "Die Sendung hätte bestimmt viele Zuschauer."

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató im Juli 2019 in Lissabon

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató im Juni 2019 im Gym

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató im Juli 2019 in Portugal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de