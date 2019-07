Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez (22) hat eine klare Meinung zur Hochzeitausladung von Michael Michalsky (52) durch Heidi Klum (46)! Schon im August wollen sich die Modelmama und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) vor ihren Familien und Freunden auf Capri das Jawort geben. Der Stardesigner wurde im Mai allerdings kurzerhand von der Gästeliste gestrichen. Der Grund: Er hatte die Zukunft der beiden Turteltauben in einem Interview infrage gestellt. Jetzt äußerte sich auch Heidis ehemaliger Schützling Klaudia gegenüber Promiflash zu Michaels Verhalten!

Wie die 22-Jährige gestehen muss, konnte sie es zunächst gar nicht glauben, als sie von der Ausladung zum ersten Mal gehört hat. "Ich dachte erst mal, das ist ein Witz oder so. Aber dann war es wirklich so, dass sie Michalsky ausgeladen hat", schilderte das Nachwuchsmodel im Interview mit Promiflash. Sie könne Heidis Reaktion allerdings verstehen. "Ich wäre da an Heidis Stelle auch nicht happy, wenn er so über mich reden würde. Ich finde es auch nicht richtig – vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Ich meine, er könnte ihr das auch persönlich sagen", merkte Klaudia an.

Ob sich die Wogen zwischen Heidi und dem Modeschöpfer noch vor der großen Hochzeit glätten werden, ist fraglich – immerhin sind es inzwischen nur noch wenige Wochen bis zur pompösen Trauung in Italien. Auch das offizielle Jawort soll sich das Pärchen bereits gegeben haben: Angeblich sollen sich Heidi und Tom in Vorbereitung auf die romantische Hochzeit auf Capri bereits an ihrem Jahrestag, am 22. Februar, in der Hochzeitskapelle eines Gerichtsgebäudes in Beverly Hills heimlich getraut haben.

Action Press / Chris Emil Janßen Klaudia Giez im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Michael Michalsky im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Action Press / Veeren Ramsamy-Christophe Clovis Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2019 in Paris

