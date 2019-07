Das gibt es nicht oft! Costa Cordalis (✝75) und seine Frau Ingrid waren bis zum Tod des Musikers über 50 Jahre verheiratet. Zusammen bekamen sie drei Kinder: Sohn Lucas (51) und ihre Töchter Kiki und Eva. Außerdem war der 75-Jährige Zeit seines Lebens ein liebevoller Opa für seine Enkelkinder. Auch seinen Fans machte er immer deutlich: Er ist durch und durch Familienmensch! Das war allerdings nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere musste Costa seine Familie verheimlichen!

Den Grund dafür erklärte der gebürtige Grieche in seiner Autobiografie Costa Cordalis – Der Himmel muss warten, die 2014 veröffentlicht wurde: "Mit einem schlechten Gewissen denke ich an die Zeit zurück, als die vielen Verantwortlichen und Besserwisser um mich herum von mir verlangten, die Existenz meiner Ingrid und meiner Kinder zu verschweigen. Ich soll auf gar keinen Fall meine Familie in der Öffentlichkeit präsentieren", erinnerte sich der Musiker. Ihrer Einschätzung nach sollte Costa als Single beliebter bei den weiblichen Fans sein und begehrenswerter auf sie wirken. Letztendlich habe er sich damals auf das Spiel eingelassen, schämte sich allerdings für seine Entscheidung.

Zum Glück sei seine Ingrid aber eine resolute Frau. Sie habe diese Scharade damals nur kurz mitgemacht und habe ihrem Mann dann eine Ansage gemacht. "Costa, du fängst an, ein eigenes Leben zu leben. Das mache ich nicht mehr mit. Entweder du bekennst dich zu deiner Familie oder du kannst dir deine Zahnbürste holen", zitiert Costa seine Partnerin – und natürlich entschied er sich für seine Familie. Seinem Erfolg tat das keinen Abbruch. Seine Fans feierten ihn trotzdem! "Die finden es klasse, dass ich so eine tolle Familie habe", resümierte der Schlagersänger in seinem Buch.

Actionpress/ United Archives GmbH Costa Cordalis in den 70er Jahren

Nadine Rupp/action press für BAUER PREMIUM AGENTUR Costa und Ingrid Cordalis bei einem Pressetermin

Getty Images Costa Cordalis bei einer Filmpremiere

