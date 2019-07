Herzschmerz-Alarm bei DJ Ruckus! Erst vor rund einem Jahr hatte er dem Victoria's Secret-Engel Shanina Shaik (28) das Jawort gegeben. Vor Kurzem verkündete das Paar dann überraschend die Trennung. Die Laufstegschönheit soll mittlerweile sogar die Scheidung eingereicht haben – angeblich sei die Ehe unter anderem wegen der vollen Terminkalender der beiden gescheitert. Nun meldet sich der Musiker erstmals zum Liebes-Aus: Die Trauer scheint noch immer tief zu sitzen.

Auf seinem Instagram-Account teilte der DJ am Sonntag ein langes Statement: Shanina sei für ihn die ganz große Liebe gewesen. Sie habe ihn zu einem besseren Mann gemacht und er werde sie immer lieben. "Ich möchte, dass die Welt weiß, dass nichts Traumatisches passiert ist. Wir sind einfach nicht kompatibel für eine Ehe. Wir waren nicht so glücklich, wie es auf Fotos oder in Interviews gewirkt hat. Wir haben uns sehr bemüht", betonte er.

DJ Ruckus wünsche seiner Noch-Ehefrau nur das Beste und auch er versuche, nach dem Split optimistisch zu bleiben: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Ich bin ein glücklicher Mensch." Hättet ihr gedacht, dass er so liebevolle Worte für seine Ex findet? Stimmt ab!

Getty Images DJ Ruckus bei der Fashion-Show von Victoria's Secret

Anzeige

Getty Images Shanina Shaik und DJ Ruckus

Anzeige

Splash News DJ Ruckus und Shanina Shaik im Juni 2016

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass er so liebevolle Worte für seine Ex findet? Nein, ich bin total überrascht! Ja, die sind doch erwachsen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de