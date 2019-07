Wird es bei Daniel Völz (34) und seiner Freundin Lisa Wehr bald noch ernster? Seit Anfang März ist es offiziell: Der einstige Bachelor hat endlich seinen Deckel gefunden. Seitdem wird der Unternehmer nicht müde, von seiner aktuellen Partnerin zu schwärmen. Doch können sich die beiden schon den nächsten Schritt vorstellen? Gegenüber Promiflash hat Daniel nun verraten, ob er bald mit seiner Lisa eine Wohnung teilen wird!

Bei der Fashion Show von Anja Gockel in Berlin plauderte Daniel im Promiflash-Interview aus, dass Zusammenziehen bereits ein Thema bei den beiden Turteltauben ist: "Es wandern immer mehr Kleider von ihr zu mir in die Wohnung. Sie versteht sich super mit meiner Familie. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, wenn nicht jede freie Minute sogar", berichtete er. Nach und nach werde es also wohl zwangsläufig in diese Richtung gehen.

Doch das Paar will auch nichts überstürzen, wie Daniel außerdem betonte: "Lieber so, als dass man irgendwie zu voreilig irgendeinen Sprung macht, aber wenn es passt, dann passt es halt", erklärte er. Wie würdet ihr es finden, wenn Lisa und Daniel vier Monaten nach Bekanntgabe ihrer Liebe zusammenziehen? Stimmt ab.

action press Daniel Völz 2019 in Berlin

AEDT/WENN.com Daniel Völz und seine Freundin Lisa bei der Eröffnung des #BerlinColours im Madame Tussauds Berlin

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und seine Freundin Lisa

