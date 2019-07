So herrlich normal geht es manchmal bei den britischen Royals zu! Als Mitglieder der Königsfamilie stehen Herzogin Kate (37), Prinz William (37) und ihre Liebsten immer unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Der Duke of Cambridge und sein Bruder Harry (34) wurden heute als Gäste für ein Charity-Event angekündigt – und überraschenderweise waren auch ihre Frauen und Kinder dabei. Williams Rasselbande tobte sich am Rande der Veranstaltung ordentlich aus!

Während das Polospiel im Billingbear Polo Club in Wokingham am Mittwochnachmittag stattfand, verbrachten Prinzessin Charlotte (4) und Prinz George (5) die Zeit auch besonders sportlich: Die Vierjährige und ihr Bruder spielten ausgelassen Fußball! Mama Kate kümmerte sich derweil um ihren jüngsten Spross Louis (1) – und das auch ganz unprätentiös: Die Adlige saß auf einer Decke auf dem Boden, hatte ihr Söhnchen dabei auf dem Schoß.

Auch Herzogin Meghan (37) verbrachte den Nachmittag bei der Polo-Veranstaltung. Es war das erste Mal, dass die Ex-Schauspielerin mit ihrem nunmehr zwei Monate alten Baby Archie Harrison in der Öffentlichkeit fotografiert wurde. Zuletzt hatten die Fotos seiner Taufe die Royal-Fans entzückt.

James Whatling / MEGA Prinzessin Charlotte im Juli 2019 in Wokingham (Großbritannien)

James Whatling / MEGA Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte am Rande eines Charity-Events

SplashNews.com Prinz George und Prinzessin Charlotte am Rande eines Charity-Events im Juli 2019

James Whatling / MEGA Prinz George, Herzogin Meghan und Archie Harrison

MEGA/ James Whatling Herzogin Meghan, Archie Harrison und Prinz William



