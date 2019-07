Er ist kein VIP-Experte! Bei The Masked Singer soll Max Giesinger (30) zusammen mit seinen Rätselkollegen Ruth Moschner (43) und Collien Ulmen-Fernandes (37) Deutschlands Prominenz enttarnen. In der Show verstecken sich bekannte Gesichter hinter spektakulären Show-Kostümen – ihre geheime Identität bringt Rateteam und Zuschauer aktuell jedoch gleichermaßen um den Verstand. Aber kennt Max sich in der Welt der Stars überhaupt aus? Promiflash hat ihn gefragt, ob er auch Promis erkennen würde, die mit Singen eigentlich nichts am Hut haben.

"Ich bin nicht der typische Promi-Kenner", gesteht der Musiker im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem sehe er sich als wichtiges Mitglied des Rateteams. "Ich habe einen guten Platz in diesem Panel, weil ich immer einschätzen kann, ob es ein Profi-Sänger ist oder man eher in eine andere Richtung raten sollte", schätzt er seine Rolle ein. Und ganz verloren ist Max in der Welt der Stars offenbar auch nicht. So seien ihm die meisten A-Promis ebenfalls nicht unbekannt, gibt er im Interview zu.

Mit der Einschätzung, dass es sich bei den maskierten Sängern nicht um Profis handeln würde, lag Max sogar das eine oder andere Mal richtig – vielleicht auch einer der entscheidenden Hinweise für Ratemitglied Ruth? Die hatte in der gestrigen Show nämlich zum ersten Mal den richtigen Riecher und landete mit der Vermutung, dass Heinz Hoenig (67) hinter der Kakadu-Maske steckte, einen Volltreffer.

Getty Images "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) mit Schmetterling und Astronaut

Instagram / maxgiesinger "The Masked Singer"-Juror Max Giesinger

Getty Images "The Masked Singer"-Kakadu

