Bei Michael Wendler (47) und Laura Müller (18) stehen alle Zeichen auf Harmonie! In gut zwei Wochen zieht das Paar in Das Sommerhaus der Stars ein – und dort könnte es an seine Beziehungsgrenzen kommen. Aktuell scheinen sich der Schlagerstar und die Fachabiturientin allerdings noch nicht von Wolke sieben vertreiben lassen zu wollen. Sogar ein gemeinsamer Einkaufsbummel gerät bei ihnen zum romantischen Turteltrip.

Da auf Mallorca aktuell Ballermann-Saison ist, weilt der Sänger auf der spanischen Sonneninsel und wird dabei auf Schritt und Tritt von seiner Herzdame begleitet. Ein süßer Pärchenschnappschuss auf Michaels Instagram-Profil beweist: Zwischen den 47-Jährigen und seine 29 Jahre jüngere Partnerin passt kein Blatt! "Liebe Grüße aus Mallorca", betitelt der "Sie liebt den DJ"-Interpret das Foto, auf dem Laura ihm einen Kuss auf die Wange drückt – und könnte dabei kaum glücklicher aussehen.

Auch bei seinen Auftritten begleitet Laura ihren Promi-Traummann, allerdings muss sie währenddessen hinter der Bühne bleiben. Wie Bild kürzlich berichtete, sollen bei einem Gig im Mai die Zuschauer gerufen haben: "Wir wollen die Laura sehen." Doch den Augenblick im Rampenlicht schien der Wendler alleine genießen zu wollen – ob der Musiker Angst hatte, dass Laura ihm die Show stehlen könnte?

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura

ActionPress Michael Wendler im Juni 2019 auf Mallorca

