Jetzt können sie es wohl nicht mehr leugnen! Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) wird seit einiger Zeit eine heimliche Turtelei nachgesagt – doch nicht ohne Grund: Anfang Juli verschwanden die Musiker zuerst händchenhaltend im Anwesen des Chartstürmers und dann kuschelten sie vor wenigen Tagen auch noch ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Die neuesten Aufnahmen räumen jetzt auch die letzten Zweifel aus dem Weg: Die Stars wurden beim Knutschen gesichtet!

Am vergangenen Freitag saßen die "Señorita"-Interpreten zusammen in einem Restaurant in San Francisco, wie ein Video von der Plattform Pop Crave zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie der "Treat You Better"-Interpret seinen Arm um die Musikerin legt und sie sich ganz verliebt küssen. Shawn befindet sich zurzeit auf seiner Tour und hatte in Oakland, in der Nähe von San Francisco, zwei Konzerte gegeben.

Ob sich die Turteltauben nun endlich outen werden? Zumindest hat Shawn die Dating-Gerüchte bislang dementiert: Anfang Juli hatte ein Fan den Kanadier gefragt, ob er mit Camila zusammen sei – doch darauf hatte der Künstler lediglich den Kopf geschüttelt und mit einem knappen "Nein" geantwortet.

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes 2015 in Tampa Bay

Getty Images Shawn Mendes 2019 in Los Angeles

