Shawn Mendes (20) und Camila Cabello (22) heizen die Gerüchteküche wieder ordentlich an! Seit einiger Zeit wird wild über eine mögliche Beziehung der Sänger spekuliert. Anfang Juli wurden die beiden sogar Hand in Hand bei einem gemeinsamen Abend in der Stadt erwischt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher zwar noch nicht, allerdings schmusten die beiden jetzt schon wieder ganz ungeniert in der Öffentlichkeit!

Am vergangenen Sonntag wurden die Turteltauben in Los Angeles abgelichtet – und wirkten dabei überaus vertraut. Shawn schlang seine Arme um die "Havana"-Interpretin und auch beim Laufen wollten sie sich gar nicht loslassen und hielten sich stets im Arm. Camila scheint nach ihrer Trennung von Schriftsteller Matthew Hussey (32) im Juni auf jeden Fall eine Schulter zum Anlehnen gefunden zu haben.

Während die Schnappschüsse scheinbar für sich sprechen, hat sich der "Treat You Better"-Interpret bereits zu den Liebes-Gerüchten geäußert – und dementiert alles! Auf die Nachfrage eines Fans, ob er Camila denn nun date, antwortete der 20-Jährige mit einem Kopfschütteln und einem klaren "Nein".

FIA Pictures / MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes 2019 in Los Angeles

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei einer Veranstaltung 2015

Getty Images Shawn Mendes im Februar 2019 in Los Angeles

