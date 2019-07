Bauer Marco aus Chile wollte seine Bewerberinnen noch besser kennenlernen und zog einen tierischen Freund zurate! Zwei Ladys sind noch im Rennen, die das Herz des Bauer sucht Frau International-Kandidaten erobern wollen. Vanessa und Sabrina zeigten bereits in der vergangenen Woche vollen Körpereinsatz – in der aktuellen Folge mussten sie erneut eine ganz besondere Herausforderung meistern: Marco fühlte ihnen mithilfe eines Pferdes auf den Zahn.

Vanessa und Sabrina sollten einzig und allein mit ihrer Körpersprache auf den Hengst einwirken und ihn so leiten. Spiritueller Hokuspokus? Keinesfalls für Pferdeflüsterer Marco: "Ich habe das mit den Mädels gemacht, um rauszufinden, wie das Tier auf ihre Ausstrahlung antwortet. Ohne irgendeinen anderen Einfluss", erklärte der 34-Jährige. Hundesalonbesitzerin Vanessa trat als erstes auf den Braunen zu und war anschließend völlig hin und weg: " Du bist wie in einem anderen Film. Du hast so eine Verbindung zu dem Tier." Marco zeigte sich begeistert und analysierte: "Vanessa ist sehr mit sich selbst beschäftigt, aber hat eine ganz, ganz tolle Energie. Das ist etwas, mit dem ich in Zukunft sicher gut klarkommen könnte."

Und auch Energiewirtschaftlerin Sabrina war ganz ergriffen: "Das Pferd wusste nicht, wie es mich einschätzen soll. Und ich glaube, so geht es oft auch vielen anderen Personen." Viehzüchter Marco konnte ihrer Analyse nur zustimmen und wertete weiter aus: "Es gibt sehr viele Menschen, die sind wie ein offenes Buch und sehr leicht zu lesen. Aber bei dir war er sehr unsicher. Er hatte auch keine Angst im Sinne von: Du bist böse. Er hatte Angst im Sinne von: Er weiß nicht, was auf ihn zukommt." Von so einer unkonventionellen Art des Kennenlernens zeigten sich nicht alle Zuschauer im Netz angetan – so wurde auf Twitter gespottet: "Ach, das ist 'Bauer sucht Frau'. Ich dachte schon, was das für ne neue Pferdeflüsterersendung ist." Wie fandet ihr die Szene? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

