Na, das wird die Kelly-Fans aber mächtig gefreut haben! Angelo Kelly (37) ist schon seit geraumer Zeit nach dem Vorbild seiner einstigen Band Kelly Family unterwegs. Gemeinsam mit seiner Frau Kira Kelly (40) und seinen Kindern steht der Musiker seit 2015 auf sämtlichen Bühnen. Nun erweist er der Kelly Family auch noch in anderer Hinsicht eine Hommage: Ebenso wie es die beliebte Gruppe in den frühen Neunzigern immer wieder getan hatte, gab nun auch Angelo ein spontanes Konzert – und zwar für lau!

Eigentlich sollten Angelo Kelly & Family am Samstag einen Gig in Ostfriesland spielen, aufgrund mangelnder Organisation fiel dieser jedoch leider ins Wasser: "Der Veranstalter hier in Rhauderfehn hat es leider nicht geschafft, eine Bühne und Infrastruktur hinzustellen", erklärte Angelo in einem Clip auf Instagram. Für die Kellys aber kein Grund, ihre Fans zu enttäuschen: "Und deswegen haben wir es kurzfristig gestern noch mit der Stadt, mit dem Bürgermeister, dem Ordnungsamt hinbekommen, jetzt hier am Rathaus zu spielen." Im Ortszentrum wurde also kurzerhand eine Bühne aufgebaut, auf der die Band dann um 18 Uhr ihre Musik zum Besten gab – und der Eintritt war frei! "Alles sehr spontan, aber the show must go on!", freute sich Angelo weiter.

Wie gut die Aktion bei den Fans ankam, lässt unter anderem ein Instagram-Clip von dem Auftritt vermuten: Auf dem Video ist deutlich erkennbar, dass die Rhauderfehner in Massen erschienen und absolut gefesselt vom Gratis-Konzert waren. Zum anderen gab es auch in der Kommentarspalte nur lobende Worte: "Respekt, da erkennt man deine Wurzeln", äußerte ein User. "Ganz tolle Geste von euch. Echt super, das würde nicht jeder machen", freute sich ein anderer Nutzer.

