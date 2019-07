Nicht alle Hofdamen von Bauer sucht Frau International kommen im Netz gut an! Am Montagabend wurde bereits die vierte Folge des Spin-offs zu der klassischen Kuppelshow ausgestrahlt – letztendlich verließen vier Damen ihre jeweiligen Höfe wieder freiwillig. Im Netz zweifelten einige Beobachter schon während der Sendung daran, ob die Kandidatinnen wirklich an der Show teilnehmen, um einen Mann zu finden!

"Ich mag 'Bauer sucht Frau International' nicht. Es ist frustrierend und nicht anders als Der Bachelor. Die Frauen gehen alle nur hin, um ins TV zu kommen oder einen kostenlosen Urlaub zu kriegen", war sich ein User auf Twitter sicher. Mit dieser Meinung steht der Nutzer offenbar nicht alleine da – zahlreiche andere TV-Zuschauer äußerten sich in ähnlicher Weise: "Die zwei Damen gönnen sich jetzt einen First-Class-Flug nach Hause. Hauptsache einen schönen Urlaub gehabt", war nur einer der vielen weiteren Kommentare zu dem Doppel-Korb von Bauer Tom.

Den Betreiber einer Kaffee- und Bananenplantage hatten nämlich gleich zwei Damen wieder freiwillig verlassen: Sowohl Siglinde als auch Gabriele konnten offenbar keine romantischen Gefühle für den 59-Jährigen entwickeln. Sie begründeten das Scheitern ihres Liebes-Experimentes jedoch eher mit dem Verhalten des Bauern gegenüber Frauen.

