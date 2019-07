Sarafina Wollny (24) trat in einer märchenhaften Robe vor den Traualtar! Am Samstag heiratete der Die Wollnys-Star Langzeitfreund Peter Heck (26). Sieben Jahre war das Paar bereits verlobt gewesen, bevor es endlich den Schritt in die Kirche wagte. Für den Anlass hatten sich Sarafina und Peter festlich in Schale geschmissen – vor allem das voluminöse Prinzessinnen-Brautkleid war ein echter Hingucker. Doch wie kam der Hochzeitslook der 24-Jährigen bei den Fans an?

In einer Promiflash-Umfrage (Stand 17. Juli, 18:00 Uhr) begeisterte sich die Mehrheit für Sarafinas Kleiderwahl: 60 Prozent (2.063 Stimmen) fanden das auffällige Dress mit Spitzen-Details zum Träumen schön. Rund 40 Prozent (1.344 Stimmen) hätten sich an Sarafinas Stelle für einen anderen Schnitt entschieden. Ihr selbst dürfte die Meinung anderer sicher egal sein – denn wie eine Leserin auf Instagram feststellte: "Wenn sich Sarafina in dem Kleid wohlfühlt, hat sie alles richtig gemacht." Und das stolze Lächeln der frisch vermählten Ehefrau auf den Hochzeitsfotos dürfte keine Zweifel lassen.

Peter war übrigens hin und weg von seiner Braut, als er sie das erste Mal in der ausladenden Robe sah. Gegenüber Promiflash schwärmte er: "Sie sah einfach hammer aus!" Die Traumhochzeit können die Fans am Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL II verfolgen.

"Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" am Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL II.

RTL II Sarafina Wollny zeigt Ausschnitt ihres Hochzeitskleids

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und Peter Heck bei ihrer Hochzeit

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

