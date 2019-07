Ob Marcus Schenkenberg (50) sich wohl gerne an diesen Kampf erinnert? In den vergangenen Wochen war das Male-Model nach langer Zeit mal wieder im deutschen Fernsehen zu sehen: Bei The Masked Singer brachte er als Eichhörnchen das Rateteam um den Verstand. Ob sich einige Zuschauer nach Marcus' Auftritt wohl an einen anderen TV-Moment des Beaus erinnerten? Der gebürtige Schwede mit niederländischen Wurzeln flimmerte auch 2014 über die Mattscheiben – beim Promi-Boxen gegen Lucas Cordalis (51)!

Im September 2014 trat Marcus gegen den heutigen Ehemann von Daniela Katzenberger (32) an. Nachdem er seinem Gegner zunächst mächtig eins auf die Mütze gegeben hatte, musste der Wahl-Amerikaner den Kampf abbrechen. Bei einem Luftschlag kugelte sich Marcus die Schulter aus – was ihn den Sieg kostete.

Die schmerzhafte Niederlage hatte für den Frauenschwarm unangenehme Folgen – denn er hatte auch, wie sich erst später herausstellte, eine Knochen-Absplitterung und eine gebrochene Rippe davongetragen. Wegen seiner Verletzungen musste das Unterwäsche-Model sogar operiert werden. Die von Lucas eingeforderte Wiederholung des Kampfes konnte deshalb nicht stattfinden.

Getty Images Marcus Schenkenberg und Lucas Cordalis vor dem Promi-Boxen 2014

Getty Images Marcus Schenkenberg beim Promi-Boxen 2014

Getty Images Marcus Schenkenberg bei der "John Wick"-Filmpremiere 2014 in New York

