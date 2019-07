Elena Carrière (23) führt ein Leben, um das sie viele junge Mädchen beneiden! Nicht nur versteht sich das Model blendend mit ihrem Papa, dem Schauspieler Mathieu Carrière (68) – spätestens seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an Heidi Klums (46) Castingshow Germany's next Topmodel 2016 läuft es für die Zweitplatzierte auch beruflich rund. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten: Immer wieder gerät der Körper der Schönheit in Kritik. Ob angeblich zu mollig oder zu dünn – Elena fiel in der Vergangenheit Bodyshamern zum Opfer. Das war keinesfalls leicht für sie!

"Man ist ja irgendwie nie gut genug. Man ist nie dünn genug, kurvig genug, sexy genug", lamentierte die 23-Jährige in der dreiteiligen Dokusoap 7 Töchter. Nachdem ihr während ihrer GNTM-Teilnahme unterstellt wurde, sie sei durchaus kurvig, nahm sie an Gewicht ab. Dennoch hagelte es hässliche Kommentare. "Am Anfang, als ich aus der Show rauskam, das war für mich ein Schock. Ich habe jahrelang bei meinem Vater mitgenommen, wie ihm die Presse auseinandergenommen hat", erinnerte sie sich. Nach zwei Tagen habe sie sich dann aber erholt. "Mir war klar, dass ich für jemanden stehen sollte, der sich von der Branche nicht unterdrücken lässt. Das war eines der Dinge, die mein Papa mir mitgegeben hat", so Elena weiter.

Abgenommen habe sie lediglich, weil sie nach einem Kuraufenthalt vegan wurde. "Es hat sich einfach nur was an der Einstellung geändert. Ich habe meine Ernährung geändert und dementsprechend ändert sich auch mein Körper, das ist normal", erklärte sie den anderen sechs Promi-Töchtern vor laufenden Kameras.

ActionPress Mathieu Carriere mit Tochter Elena im September 2018 in Berlin

Getty Images Elena Carrière bei der About You Fashion Week 2019

Getty Images Elena Carrière auf der New York Fashion Week

