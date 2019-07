In schweren Zeiten steht die Familie eben doch über allem! Jenny Frankhausers (26) Beziehungs-Aus mit Fitnessmodel Hakan Akbulut ist aktuell in aller Munde. Nachdem sich das TV-Sternchen zunächst nicht zu den Gründen ihrer Trennung äußern wollte, hat der Holländer nun mit einem dramatischen Statement einen echten Rosenkrieg angezettelt. Jennys Halbschwester Daniela Katzenberger (32) steht der Dschungelkönigin in dieser Krise aber trotz Zoff und monatelanger Funkstille bei und sprach ihr im Netz Mut zu. Jetzt zeigte sich Jenny überglücklich über den Support!

In ihrer Instagram-Story teilte die Musikerin einen Screenshot von den lieben Worten der Blondine. "Aufstehen, Krone richten, weitermachen", hatte die Katze ihrem Familienmitglied geraten und damit klar gemacht, dass das Leben weitergehen muss. Jenny versah diesen Beitrag mit einem "Danke" und postete dazu sogar ein Herz-Emoji. Führt der Stress mit Hakan nun etwa zur großen Versöhnung mit Daniela?

Erst vor Kurzem hatten die beiden Streithähne deutlich gemacht, dass sie in schwierigen Momenten trotz allem zusammenhalten. Nachdem Daniela den bitteren Verlust ihres Schwiegerpapas Costa Cordalis (✝75) hinnehmen musste, sprach auch Jenny der Mallorquinerin ihr Mitgefühl aus. "Es tut mir wahnsinnig leid, was passiert ist. Ich wünsche allen Kraft, die sie jetzt brauchen werden", ließ sie damals im Promiflash-Gespräch verlauten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Anzeige

Patrick Hoffmann / WENN.com Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger 2015

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de