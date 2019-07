Ihre Schwester steht ihr bei! Seit einigen Tagen sorgt Jenny Frankhauser (26) für heftige Schlagzeilen: Sie hat sich von ihrem Freund Hakan Akbulut getrennt, weil er sie angeblich geschlagen hat. Bei ihrem Ex klingt die Sache aber ganz anders. Er behauptet, Jennys Blessuren seien im Bett entstanden. Jetzt bekommt Jenny Unterstützung von unerwarteter Seite: Ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (32) macht ihr im Netz Mut – obwohl die beiden total zerstritten sind!

Schon seit Monaten herrscht zwischen Funkstille Jenny und Dani. Aber wenn es hart auf hart kommt, scheint die Katze dennoch zu ihrer kleinen Schwester zu halten. In ihrer Instagram-Story verlinkte sie Jenny nun auf einem Bild. Darauf ist der Spruch zu lesen: "Aufstehen, Krone richten, weitermachen". Ganz klar also, dass Daniela nicht will, dass Jenny den Kopf hängen lässt.

Die 26-Jährige kann diese kleine Aufmunterung sicher gut gebrauchen. Sowohl die Trennung als auch die öffentliche Schlammschlacht haben ihr offenbar ganz schön zugesetzt. Auf Instagram konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli

Anzeige

ActionPress / Chris Emil Janßen Jenny Frankhauser im Juli 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de