Das Sommerhaus der Stars kommt bei Natascha Ochsenknecht (54) gar nicht gut an! Dienstagabend flimmerte die erste Folge der TV-Show über die Mattscheiben – und sorgte schon für erste Reibereien: So geriet Willi Herren (44) mit Roland Bartsch aneinander, nachdem er und seine Frau Steffi die Eheleute Herren auf die Abschussliste gesetzt hatten. Nach diesem Drama zieht Natascha ihr erstes Fazit: Sie findet es unmöglich, wie sich die Kandidaten benehmen!

"Mobbing par excellence", beschreibt der Reality-TV-Star das Format auf Instagram. In ihren Augen seien die "Guten" grundlos angegriffen worden – und alle anderen Teilnehmer hätten einfach mitgemacht. "Auch in Stresssituationen sollte die Wortwahl im grünen Bereich bleiben und Respekt ebenso", findet das ehemalige Model. Spielt die 54-Jährige etwa auf Roland und Steffi an, die schon nach der ersten Episode in die Außenseiter-Rolle gedrängt wurden?

Weiterhin bezeichnet die dreifache Mutter die Show auch als "Sommerhaus der Tränen" – und das nicht ohne Grund: Denn es dauerte nicht lange, da flossen bei den Stars schon die ersten Tränen: Elena Miras (27) vermisste ihr Töchterchen ganz doll, während es Steffi schwerfiel, von ihren zwei Hunden getrennt zu sein.

